Два волгоградских мотоциклиста попали в больницу после аварий

СЕГОДНЯ 09:37 2019-09-13T09:37:55+03:00

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Быть водителем мотоцикла – не самое безопасное времяпрепровождение. Если у автомобилиста есть хоть какая-то защита в виде железной коробки, то у байкеров – только шлем и толстая куртка. К сожалению, отношение мотоциклистов и владельцев машин в последнее время обострились. И водители не спешат уступать дорогу двухколесному транспорту. За сутки в Волгоградской области произошли сразу две аварии, где пострадали байкеры.

Первая в Урюпинском районе. 49-летняя дама на джипе «Митсубиси» при повороте налево с улицы Черняховского на переулок Пионерской не уступила дорогу мотоциклу «STELS Delta 200», за рулем которого был 30-летний мужчина. В итоге с травмами его доставили в больницу, где ему придется провести не один день.

Еще одна похожая авария случилась в Михайловском районе. 43-летний водитель на легковушке при повороте налево на улице Смехова не уступил дорогу спортивному «Бит - байк WPX-125».

- В итоге 16-летний парень-мотоциклист получил травму. Его на «скорой» доставили в больницу, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU