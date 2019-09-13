2019-09-13T08:52:20+03:00
Общество

Роспотребнадзор выяснил, как и чем кормят волгоградских школьников

Ведомство провело около двух тысяч лабораторных исследований
Екатерина МАЛИНИНА
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Были жалобы и от самих родителей школьников.Были жалобы и от самих родителей школьников.Фото: Мария АНАНОВА
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За питанием в садах и школах следят очень внимательно. В основном проверками занимается Роспотребнадзор. Волгоградские специалисты посчитали, что за минувший учебный год, выезжали с ревизией более 700 раз. Они провели 2 тысячи лабораторных исследований продуктов и сырья. Так изучали и обстановку на кухне и документы. Самыми частыми нарушениями были: отсутствие маркировки на продуктах и полной информации в бумагах, подтверждающих качество, грязь на кухне, редкие уборки в пищеблоке и топу подобное.

Летом на особом внимании были детские оздоровительные лагеря. Роспотребнадзор проверил 47 поставщиков, из них у 42 нашли нарушения. Также в ведомство поступило девять жалоб от родителей: у них были претензии к качеству еды, к самому меню. По всем заявлениям состоялись проверки. Все нарушения ответственные лица устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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