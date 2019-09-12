2019-09-12T19:09:45+03:00
Происшествия

В Астрахани заблокировали 9 сайтов, где торговали поддельными дипломами

Выявили этих аферистов сотрудники прокуратуры
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сегодня в интернете, кажется, можно купить все - от редкого лекарства до диплома о высшем образовании. Чем и пользуются некоторые нерадивые наши граждане, подумав: «А зачем учиться, тратить силы и время, если можно просто купить документ об окончании университета?». Только вот ума эти документы не добавляют, к сожалению. И борются наши правоохранители с такими подпольными «продавцами знаний», как могут. Вот, на днях сотрудники Астраханской транспортной прокуратуры, прошерстив сети, обнаружили девять интернет-сайтов, на которых свободно торговали дипломами - разными и красными. Вход на эти сайты абсолютно свободный и воспользоваться может любой. А это противозаконно. Кто не знает: за подделку, изготовление и сбыт официальных документов предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность.

Поэтому сотрудники прокуратуры обратились в суд с требованием заблокировать данные сайты. И суд, естественно, удовлетворил эти требования.

- Решения суда исполнены и вступили в законную силу, доступ к интернет-сайтам заблокирован, - сообщают «КП-Волгоград» в Генпрокуратуре РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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