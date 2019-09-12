2019-09-12T18:49:26+03:00
Общество

Полиция Волгограда помогла пенсионерке разыскать «заработавшегося» сына

Женщина приехала в областной центр из села, когда ее 38-летний сын перестал выходить на связь
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пожилая женщина стояла на вокзале Волгограда со слезами на глазах. В руках у нее была фотография молодого мужчины.

«Вы не видели этого парня?», - приставала старушка к прохожим. И еще больше плакала, когда в ответ ей пожимали плечами.

Женщину увидели и сотрудники ППС из Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте, которые дежурили на вокзале. Они отвели женщину в отделение и расспросили о проблеме. Бабушка рассказала, что живет в хуторе Веселый Котельниковского района. Что в августе ее 38-летний сын Дмитрий уехал в Волгоград на заработки, но через неделю перестал выходить на связь и не отвечал на звонки. Расстроенная пожилая мама и приехала искать сына.

- Полицейские отвели женщину в медпункт, где ей оказали медпомощь. А после помогли составить заявление об утрате связи с родственником, - рассказывают «КП-Волгоград» в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте.

Узнав все приметы сына, места, где он может быть, полицейские смогли уже через пару часов отыскать «потеряшку. Оказалось, что мужчина не смог найти работу в Волгограде, но побоялся сказать об этом матери и вернуться ни с чем, потому и не выходил на связь.

Пенсионерка Галина Александровна написала благодарность сотрудникам отдельной роты ППС, отдела уголовного розыска линейного управления и, прежде всего, старшему оперуполномоченному ОУР Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте майору полиции Герману Домнышеву за высокий профессионализм и человеческое отношение, проявленные при розыске ее сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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