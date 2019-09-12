Волгоградстат: в среднем волгоградец тратит на питание 6 тысяч рублей в месяц

СЕГОДНЯ 18:34 2019-09-12T18:34:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Оценивая исследование специалистов Волгоградстата, создается впечатление, что в нашем регионе живут сплошные «дюймовочки», которым для пропитания нужно всего-то ползернышка в день. Это, конечно, ирония. Но суровая правда в цифрах не краше: по данным экспертов, среднестатистический волгоградец тратит на покупку продуктов питания в месяц 5692 рубля. Если немного округлить, то получается, что волгоградцу достаточно 200 рублей в день на еду (!).

Такие выводы сделали в Волгоградстате на основании выборочного обследования семейных бюджетов во втором квартале 2019 года. Причем на еду в среднем волгоградцы тратят 39,2% от общей суммы расходов в месяц.

И еще несколько «интересных» выводов от экспертов этой организации. Первый - дороже всего волгоградцам обходится покупка мяса и мясопродуктов: на это уходит 11,7% всех расходов на питание. Второй вывод: 5,7% этих средств идут на хлеб и хлебобулочные изделия, 6,4 % - на молочные продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU