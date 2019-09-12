2019-09-12T16:11:31+03:00
Происшествия

Геберт - заказчик убийства волгоградского бизнесмена - не смог оспорить приговор

Верховный суд РФ оставил вердикт - 17 лет колонии строгого режима
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Верховный суд РФ поставил последнюю точку в деле Александра Геберта и оставил вердикт Волгоградского облсуда без изменения - 17 лет и 3 месяца колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года. Волгоградец и его адвокаты не смогли смягчить приговор.

Напомним, Александра Геберта обвинили в том, что это именно он в 2014 году заказал убийство Сергея Брудного - владельца двух рынков Волгограда. Между этими бизнесменами была давняя вражда, а весной 2014-го Геберт и его «корефан» - Алиетдин Махмудов - решились «убрать» соперника. Они предложили это сделать за миллион рублей общему знакомому Темерханову (с которым Геберт ранее сидел в колонии). Тот в свою очередь нанял двух исполнителей, которые несколько месяцев следили за Брудным, а 21 мая 2014-го совершили убийство.

Наемники выбрали момент, когда Сергей Брудный вместе с другом Евгением Ремизовым вышли из кафе «Маруся» на набережной, и выстрелили в них несколько раз. Брудный умер в больнице, а Ремизов выжил - пуля прошла навылет.

Исполнителей взяли буквально сразу после убийства. Задержали и Махмудова. Они получили 50 лет на троих. А вот Геберту удалось тогда сбежать за границу. Его объявили в федеральный розыск и нашли в Венгрии. До сих пор он твердит о своей непричастности к этому заказному убийству, но доказательства, собранные следователями, оказались неопровержимыми для судов всех инстанций.

В Волгограде расстреляли директора Центрального рынка и соучредителя еще двух рынков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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