Для предпринимателей в Волгограде открыли «горячую линию»

СЕГОДНЯ 15:40 2019-09-12T15:40:53+03:00

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С малым и средним бизнесом в Волгограде туго, что уж скрывать. Хотя открыть свое дело хотели бы многие. Но как? С чего начать? Где взять деньги? На какую помощь государства можно рассчитывать? Эти вопросы тревожат каждого бизнесмена, причем, как начинающего, так и уже работающего. Чтобы сделать эту информацию более доступной, в Волгоградской области запустили в работу единый справочный номер на базе Центра комплексной поддержки МСП «Мой бизнес». То есть появилась, так называемая, «горячая линия» у предпринимателей - 8-800-302-3-203.

- Позвонив по этому номеру, человек может получить компетентный ответ на вопросы - как получить займ, как обеспечить гарантийные обязательства для кредита, как получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса. Кроме того, оператор сможет проконсультировать по всем имеющимся вопросам в части государственной поддержки, - поясняют в региональном комитете экономической политики и развития.

«Горячая линия» работает по будним дням с 8:30 до 17:30, звонок бесплатный.

Напомним также, что в 2018 году в регионе создан единый портал поддержки малого и среднего бизнеса, на котором для удобства предпринимателей размещена вся актуальная информация.

ИСТОЧНИК KP.RU