2019-09-12T15:34:41+03:00
Общество

На Нижнем Тракторном парни на руках вынесли из пожара бабушку-инвалида

Они обходили квартиры, чтобы оповестить людей
Екатерина МАЛИНИНА
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На пожаре никто не пострадал, в том числе и благодаря молодым людям.На пожаре никто не пострадал, в том числе и благодаря молодым людям.
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Пожар в четырехэтажке на улице Ушакова в Тракторозаводском районе произошел ближе к половине одиннадцатого вечера в воскресенье 10 сентября. Многие жители дома уже готовились ко сну, когда загорелся балкон на третьем этаже. Очевидцы на улице вызвали пожарных, полицию и наблюдали, как пламя вырывается из окон. Так бы и стояли, если бы не трое молодых людей, которые стали обходить квартиры и предупреждать: горим!

- Я приехал на Нижний Тракторный с друзьями Андреем Маркалиным и Сергеем Семгайкиным в гости, - говорит 28-летний Юрий Валиев. – Когда вышли из такси, увидели, что горит квартира, но из экстренных служб еще никто не приехал. Тогда побежали в подъезд: стучали в квартиры, многие выходили сонные. Мы говорили, что пожар, что лучше быть готовыми к ЧП и переждать неприятности на улице. На третьем этаже к нам подбежала женщина, плакала, говорила, что у нее мать лежачая на четвертом этаже, что ходить бабушка не может, инвалид. Мы побежали к старушке. Дыма в подъезде было много, поэтому вернулись за мокрым полотенцем, снова побежали наверх. Открыли дверь, взяли бабушку на руки и стали спускать вниз. Внизу нас встретили пожарные и ее забрали.

Затем парни на всякий случай снова поднялись на четвертый этаж, чтобы убедиться, что никто не остался. Дожидаться, когда пожар дотушат не стали, а отправились, как и планировали, в гости. Рассказывать, как немного помогли людям, потому что проходить мимо чужой беды – нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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