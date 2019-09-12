Пробке быть: в Волгограде у речпорта обновляют тротуары и круговую развязку

СЕГОДНЯ 14:42 2019-09-12T14:50:06+03:00

На набережной появится новая большая площадь, где можно будет проводить городские мероприятия (как этот карнавал на День города). Фото: Екатерина СИМОХИНА

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Набережную Волгограда продолжают обновлять. После реконструкции верхней террасы теперь взялись за нижнюю. Сегодня закипела работа у центральной лестницы: сюда пригнали бригады рабочих МП «ДСЭР Советского района» и спецтехнику. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, будут делать пешеходную зону вдоль рокадной дороги - от здания первой царицынской водокачки до ротонды.

Новые тротуарные дорожки появятся с обеих стороны лестницы. А на сформированной площади можно будет проводить городские праздничные мероприятия.

Впрочем, обновить обещают не только пешеходную зону, но и дорожное покрытие на этом участке.

- На этом этапе реконструкции обновят и круговую развязку у Речпорта: временные ограждения заменят капитальными, - поясняют в администрации Волгограда.

Как вы понимаете, из-за работы спецтехники движение на данном участке будет затруднено, а значит, пробке быть.

- Просим водителей быть внимательными при движении и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - обращаются к волгоградцам чиновники.

Напомним, на нижней террасе Набережной по плану появятся не только прогулочные зоны, но и летний амфитеатр (который уже строят), а также спортивные и игровые площадки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/661886" frameborder="0"></iframe> Как будет выглядеть набережная Волгограда к 2022 году.На обновление набережной 62-й Армии потратят 2 миллиарда рублей

ИСТОЧНИК KP.RU