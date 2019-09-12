2019-09-12T14:50:06+03:00
Общество

Пробке быть: в Волгограде у речпорта обновляют тротуары и круговую развязку

У центральной лестницы набережной работает спецтехника
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На набережной появится новая большая площадь, где можно будет проводить городские мероприятия (как этот карнавал на День города).На набережной появится новая большая площадь, где можно будет проводить городские мероприятия (как этот карнавал на День города).Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Набережную Волгограда продолжают обновлять. После реконструкции верхней террасы теперь взялись за нижнюю. Сегодня закипела работа у центральной лестницы: сюда пригнали бригады рабочих МП «ДСЭР Советского района» и спецтехнику. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, будут делать пешеходную зону вдоль рокадной дороги - от здания первой царицынской водокачки до ротонды.

Новые тротуарные дорожки появятся с обеих стороны лестницы. А на сформированной площади можно будет проводить городские праздничные мероприятия.

Впрочем, обновить обещают не только пешеходную зону, но и дорожное покрытие на этом участке.

- На этом этапе реконструкции обновят и круговую развязку у Речпорта: временные ограждения заменят капитальными, - поясняют в администрации Волгограда.

Как вы понимаете, из-за работы спецтехники движение на данном участке будет затруднено, а значит, пробке быть.

- Просим водителей быть внимательными при движении и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - обращаются к волгоградцам чиновники.

Напомним, на нижней террасе Набережной по плану появятся не только прогулочные зоны, но и летний амфитеатр (который уже строят), а также спортивные и игровые площадки.

Как будет выглядеть набережная Волгограда к 2022 году.На обновление набережной 62-й Армии потратят 2 миллиарда рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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