Пробке быть: в Волгограде у речпорта обновляют тротуары и круговую развязку
Набережную Волгограда продолжают обновлять. После реконструкции верхней террасы теперь взялись за нижнюю. Сегодня закипела работа у центральной лестницы: сюда пригнали бригады рабочих МП «ДСЭР Советского района» и спецтехнику. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, будут делать пешеходную зону вдоль рокадной дороги - от здания первой царицынской водокачки до ротонды.
Новые тротуарные дорожки появятся с обеих стороны лестницы. А на сформированной площади можно будет проводить городские праздничные мероприятия.
Впрочем, обновить обещают не только пешеходную зону, но и дорожное покрытие на этом участке.
- На этом этапе реконструкции обновят и круговую развязку у Речпорта: временные ограждения заменят капитальными, - поясняют в администрации Волгограда.
Как вы понимаете, из-за работы спецтехники движение на данном участке будет затруднено, а значит, пробке быть.
- Просим водителей быть внимательными при движении и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - обращаются к волгоградцам чиновники.
Напомним, на нижней террасе Набережной по плану появятся не только прогулочные зоны, но и летний амфитеатр (который уже строят), а также спортивные и игровые площадки.
Как будет выглядеть набережная Волгограда к 2022 году.На обновление набережной 62-й Армии потратят 2 миллиарда рублей
ИСТОЧНИК KP.RU