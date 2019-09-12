На горе-мамашу из Волжского, у которой младенец выпал из окна, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-12T14:03:33+03:00

Малыш залез на подоконник, пока мамы не было дома, облокотился на сетку и вместе с ней рухнул вниз.

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Следователи СО по городу Волжский завели уголовное дело на 35-летнюю волжанку, чей 10-месячный малыш разбился насмерть, выпав из окна с 5-го этажа. Напомним, трагедия случилась утром 5 сентября этого года в Волжском. Маленький мальчик умер после падения из комнаты в общежитии, расположенном на улице Машиностроителей. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В ходе доследственной проверки, которую организовали сразу после ЧП, выяснилось, что трагедии можно было бы избежать, если б горе-мамаша следила за своими детьми.

Да, у этой волжанки трое детей. В тот день она оставила своих мальчишек, одному из которых всего 3 годика, а младшему - 10 месяцев, одних в комнате общежития. А сама отправилась выпивать с друзьями. Кстати, по словам соседей, это было не в первый раз. Но в этот момент, пока мамы не было дома, младший сын залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней рухнул вниз.

- На волжанку завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Свою вину женщина уже полностью признала, - говорят в СУ СК по региону.

Соседи и знакомые женщины уже подтвердили следователям факты, что горе-мамаша вела ассоциальный образ жизни. Она часто выпивала и уже была лишена родительских прав на свою старшую дочь. Теперь следователи будут выяснять и то, почему такая семья не состояла на спецучете и почему не находилась под пристальным вниманием органов системы профилактики.

- Действиям должностных лиц, в зону ответственности которых входит выявление таких неблагополучных семей и работа с ними, будет дана правовая оценка, - добавляют «КП-Волгоград» в следственном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU