В Астрахани поймали заключенных, которые сбежали из колонии на празднование Дня города
Некоторые водители возмущаются, когда их останавливает гаишник для проверки документов. Между тем, именно бдительность астраханского инспектора ДПС помогла задержать заключенных, сбежавших из колонии. Произошло это на трассе Р-216 «Тамбов - Волгоград - Астрахань».
Примерно в 4 часа утра 12 сентября инспекторы ДПС, дежурившие на посту, обратили внимание на «Chevrolet Niva» без госномеров, которая мчалась в сторону Астрахани. Гаишник подал знак остановиться, но водитель вместо этого нажал на газ и попытался сбежать. Завязалась погоня.
В Астрахани поллицейсткие устроили погоню за сбежавшими зэками.
- Проехав 10 километров по трассе, «Нива» свернула в жилой сектор села Линейное. Там полицейские и смогли блокировать внедорожник, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.
За рулем был мужчина, от которого разило спиртным, но он прохождения медосвидетельствования он отказался. Два его пассажира тоже были изрядно выпившими, при этом никаких документов у мужчин при себе не оказалось.
- Чтобы доставить мужчин в отдел полиции для установления их личностей, на место прибыл дополнительный экипаж в составе сотрудника ГИБДД и бойца ОМОН Росгвардии. Когда же провели дактилоскопирование задержанных, выяснилось, что все трое - сбежавшие заключенные. Двое - жители Камызякского и Красноярского районов Астраханской области в возрасте 28 и 43 лет, третий - 34-летний житель Краснодарского края. Они отбывали наказание в одной из колоний-поселений Республики Калмыкия и, самовольно покинули исправительное учреждение.
На вопрос: «Куда направлялись?», мужчины заявили, что ехали в Астрахань на празднование Дня города.
На праздник, как вы понимаете, зэки не доехали. Астраханские полицейские сообщили о «найденышах» коллегам из Элисты, а после передали их сотрудникам УФСИН России по Республике Калмыкия.
ИСТОЧНИК KP.RU