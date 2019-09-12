2019-09-12T12:45:01+03:00
Происшествия

В Астрахани поймали заключенных, которые сбежали из колонии на празднование Дня города

Астраханские полицейские устроили погоню за сбежавшими из Калмыкии зэками [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Гаишник попытался остановить внедорожник без госномеров, но водитель нажал на газ. В результате погони их поймали. Фото ГУ МВД по Астраханской области.Гаишник попытался остановить внедорожник без госномеров, но водитель нажал на газ. В результате погони их поймали. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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Некоторые водители возмущаются, когда их останавливает гаишник для проверки документов. Между тем, именно бдительность астраханского инспектора ДПС помогла задержать заключенных, сбежавших из колонии. Произошло это на трассе Р-216 «Тамбов - Волгоград - Астрахань».

Примерно в 4 часа утра 12 сентября инспекторы ДПС, дежурившие на посту, обратили внимание на «Chevrolet Niva» без госномеров, которая мчалась в сторону Астрахани. Гаишник подал знак остановиться, но водитель вместо этого нажал на газ и попытался сбежать. Завязалась погоня.

В Астрахани поллицейсткие устроили погоню за сбежавшими зэками.

- Проехав 10 километров по трассе, «Нива» свернула в жилой сектор села Линейное. Там полицейские и смогли блокировать внедорожник, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

За рулем был мужчина, от которого разило спиртным, но он прохождения медосвидетельствования он отказался. Два его пассажира тоже были изрядно выпившими, при этом никаких документов у мужчин при себе не оказалось.

- Чтобы доставить мужчин в отдел полиции для установления их личностей, на место прибыл дополнительный экипаж в составе сотрудника ГИБДД и бойца ОМОН Росгвардии. Когда же провели дактилоскопирование задержанных, выяснилось, что все трое - сбежавшие заключенные. Двое - жители Камызякского и Красноярского районов Астраханской области в возрасте 28 и 43 лет, третий - 34-летний житель Краснодарского края. Они отбывали наказание в одной из колоний-поселений Республики Калмыкия и, самовольно покинули исправительное учреждение.

На вопрос: «Куда направлялись?», мужчины заявили, что ехали в Астрахань на празднование Дня города.

На праздник, как вы понимаете, зэки не доехали. Астраханские полицейские сообщили о «найденышах» коллегам из Элисты, а после передали их сотрудникам УФСИН России по Республике Калмыкия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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