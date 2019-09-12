В центре Волгограде прошла литургия в честь святых покровителей города

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-12T11:38:58+03:00

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На площади перед строящимся собором Александра Невского рано утром 12 сентября начались торжества, посвященные покровителю Волгограда святому князю Александру Невскому и Всем святым, в земле Волгоградской просиявшим. Праздничную службу совершили митрополит Герман (Тимофеев), митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, епископ Галичский и Макарьевский Алексий.

В мероприятии приняло участие все высшее духовенство волгоградской епархии. Фото: Светлана КИРИЛЛОВА.

В торжественном богослужении на площади Павших Борцов приняли участие 120 священнослужителей и несколько сотен волгоградцев со всех уголков области. В 8.30 началось Чтение часов, в 9.00 – Литургия. Все это время количество верующих, желающих присоединиться к службе, только увеличивалось: к 10 часам волгоградцы уже не помещались в отведенную территорию и размещались на бордюрах и скамейках у «нулевого километра».

Для участников мероприятия организовали дежурство спецслужб, подготовили места для отдыха и точки общественного питания. Во время службы все желающие могли исповедоваться и причаститься.

Желающие отстоять службу даже не помещались на площади. Фото: Светлана КИРИЛЛОВА.

А вот для автомобилистов сегодня центр города закрыт. С утра им пришлось искать места, где припарковаться.

ИСТОЧНИК KP.RU