2019-09-12T11:33:47+03:00
Общество

Эстрада, прожектора и много цветов: в Волгограде обустраивают парк Аттракционов

Реконструкция главного места культурного отдыха жителей северной части города почти завершена
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Парк Аттракционов в Тракторозаводском районе Волгограда преобразился: с 2016 года здесь провели масштабную двухэтапную реконструкцию. Теперь главная площадка, где для местных жителей проводятся основные культурные мероприятия, выглядит современно и, что немаловажно, комфортно. Здесь заменили тротуар, парковую мебель, высадили три сотни деревьев. А этом году взялись за ремонт старой сцены.

- Появилась современная эстрада площадью свыше 140 квадратных метров с несколькими входными группами и пандусом для маломобильных групп населения. Для освещения сцены рабочие смонтировали десять прожекторов и четыре светодиодных светильника. Украшать главную площадь будут цветочные клумбы: в ближайшее время агрономы завезут на территорию плодородный грунт и посадят цвет, - рассказали КП-Волгоград в мэрии.

А чтобы был всегда порядок, установили фонари и камеры видеонаблюдения. Напомним, в Волгограде осуществляется проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого город приобретает новые очертания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пробке быть: в Волгограде у речпорта обновляют тротуары и круговую развязку
На горе-мамашу из Волжского, у которой младенец выпал из окна, завели уголовное дело
В Астрахани поймали заключенных, которые сбежали из колонии на празднование Дня города
В центре Волгограде прошла литургия в честь святых покровителей города
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев проведет в Волгограде выездное совещание
Бухгалтер ДК тратила зарплату фиктивного работника на местный ансамбль
Волгоградским студентам за торговлю наркотиками дали 20 лет на троих
В центре Волгограда столкнулись «Ниссан» и «Лада»: девочка 5 лет в больнице
В центре Волгограда пешеход спровоцировал ДТП на зебре, попал под машину и ушел с места аварии
Астраханца судят на жестокое убийство пятнадцатилетней давности
Врача оштрафовали на пять тысяч за халатность в работе
Не списались деньги с льготной карты: волгоградского школьника в ночь выгнали из троллейбуса
Ковры, супы и кирпичи: что волгоградцы скидывают в городскую канализацию
Три волгоградских дачника и их собака сгорели из-за непотушенной сигареты
В Астраханской области начальник почтамта воровала деньги из кассы
Волгоградец завоевал «золото» на юниорском первенстве Европы-2019 по боксу
В Волгограде гражданин Афганистана судится с полицией за право жить в России