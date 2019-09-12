Эстрада, прожектора и много цветов: в Волгограде обустраивают парк Аттракционов

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-12T11:33:47+03:00

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Парк Аттракционов в Тракторозаводском районе Волгограда преобразился: с 2016 года здесь провели масштабную двухэтапную реконструкцию. Теперь главная площадка, где для местных жителей проводятся основные культурные мероприятия, выглядит современно и, что немаловажно, комфортно. Здесь заменили тротуар, парковую мебель, высадили три сотни деревьев. А этом году взялись за ремонт старой сцены.

- Появилась современная эстрада площадью свыше 140 квадратных метров с несколькими входными группами и пандусом для маломобильных групп населения. Для освещения сцены рабочие смонтировали десять прожекторов и четыре светодиодных светильника. Украшать главную площадь будут цветочные клумбы: в ближайшее время агрономы завезут на территорию плодородный грунт и посадят цвет, - рассказали КП-Волгоград в мэрии.

А чтобы был всегда порядок, установили фонари и камеры видеонаблюдения. Напомним, в Волгограде осуществляется проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого город приобретает новые очертания.

ИСТОЧНИК KP.RU