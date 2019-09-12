Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев проведет в Волгограде выездное совещание

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-12T13:23:11+03:00

На совещание съедутся высокопоставленные чиновники и силовики со всего ЮФО. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Волгоградские власти готовятся в приезду высоких гостей. На этот раз в нашем городе в пятницу, 13 сентября, пройдет выездное совещание Совета Безопасности России. Проведет его Николай Патрушев, больше известный простому народу, как глава Федеральной службы безопасности, хотя покинул эту должность еще в 2008 году. Сейчас он секретарь Совета Безопасности.

В Волгоград также должны приехать губернаторы регионов ЮФО. Не будет только глав Краснодарского края и республики Крым. Так же будут представители силовых ведомств. В совещании примет участие полпред Владимир Устинов. Обсуждать будут предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров на территории Южного федерального округа.

Справка "КП"

Совет Безопасности занимается подготовкой решений президента по вопросам стратегии развития страны, обеспечения защиты личности, общество и государства от внутренних и внешних угроз. Рассматривает проблемы обеспечения национальной безопасности.

Полпред Устинов тоже принимает участие в совещании Совбеза. А также руководство всех субъектов ЮФО (губернаторы кроме и Краснодарского края и Крыма). Добавь пожалуйста

ИСТОЧНИК KP.RU