Бухгалтер ДК тратила зарплату фиктивного работника на местный ансамбль

СЕГОДНЯ 10:43 2019-09-12T10:43:15+03:00

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Искусство финансируется в России очень скудно. Так что многие творческие коллективы держатся на одном энтузиазме. Немного исправить несправедливость решила 49-летняя бухгалтер дома культуры в городе Харабали. Женщина еще в 2014 году устроила на работу сторожем мужчину. Правда, на работу охранник не приходил, а лишь числился по табелям. Небольшую зарплату астраханка забирала из кассы. Когда в 2018 году в дома культуре прошла проверка, факт присвоения вверенного ей имущества вскрылся. За четыре года набежало полмиллиона рублей.

Когда же даму стали расспрашивать, куда она потратила деньги, она показала документы. Всю сумму она переводила на небольшие премии местному ансамблю «Суматоха». Зарплата у творческого коллектива была очень маленькой, поэтому таким образом бухгалтер пыталась удержать их в ДК. Женщина им приплачивала, а участницы «Суматохи» завоевывали премии и участвовали во всех городских, а иногда и областных мероприятиях.

Суд учел бескорыстие дамы.

Харабалинская "Суматоха".

- Она получила два года условно с испытательным сроком также в два года. Весь этот срок астраханка должна вести себя прилично, не попадая в поле зрения правоохранительных органов, - сообщили «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU