Волгоградским студентам за торговлю наркотиками дали 20 лет на троих

СЕГОДНЯ 10:24 2019-09-12T10:24:19+03:00

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12 сентября Дзержинский районный суд Волгограда вынес три обвинительных приговора в отношении наркоторговцев. 21-летнему студенту и двум его сообщницам 22 и 23 лет дали почти 20 лет на троих. Поймали банду в январе 2018 года. К тому моменту молодые люди уже несколько месяцев взаимодействовали с опасной группировкой, торгующей отравой.

- Посредством сети «Интернет» они получали информацию от куратора о местонахождении партий наркотических средств и психотропных веществ, которые впоследствии расфасовывали и распределяли по тайникам-закладкам. Доказана причастность сообщников к сбыту более 170 гр сильнодействующего психотропного вещества (амфетамина), а также свыше 63 гр наркотических средств – гашиша и N-метилэфедрона, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Парень сел в колонию строгого режима на 6,5 лет, а каждая из девушек проведет в колонии общего режима по 6 лет и 10 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU