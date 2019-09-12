В центре Волгограда столкнулись «Ниссан» и «Лада»: девочка 5 лет в больнице

СЕГОДНЯ 09:58 2019-09-12T10:00:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Из пяти аварий, которые устроили автомобилисты Волгоградской области, ни один человек не погиб, но в больницах оказались девять пострадавших. Сразу двух людей с травмами увезли после ДТП в Центральном районе города-героя. Здесь 11 сентября около десяти часов утра столкнулись «Ниссан» и «Лада».

На место прибыли инспекторы ГИБДД. Полицейские установили предварительные обстоятельства происшествия.

- 28-летний житель Омска, управляя автомашиной «Ниссан Блюберд», двигаясь по улице Балонина со стороны улицы Голубинской в сторону Кубанской, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной «Лада Ларгус» под управлением 70-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомашины «Ниссан Блюберд» и его 5-летняя пассажирка доставлены в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU