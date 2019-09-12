В центре Волгограда пешеход спровоцировал ДТП на зебре, попал под машину и ушел с места аварии

СЕГОДНЯ 09:41 2019-09-12T10:03:38+03:00

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Светофоры на пешеходных переходах регулируют движение. "Красный" – стой, «зеленый» - иди. Этому учат с детских садов. Но к сожалению, не все готовы усвоить такую «сложную» информацию. И это приводит очень часто к печальным последствиям. Правда, в ДТП утром 12 сентября пешеход вышел сухим из воды, пострадали машины.

Мужчина угодил под колеса машины и пошел дальше. Фото: ГКУ ВО "Безопасный регион"

Мужчина возле остановки "площадь Чекистов" начал переходить дорогу на «красный». Причем поток машин был плотным. Сначала затормозила одна. После того, как резко дал по тормозам еще один водитель, его сосед вынужден был резко остановиться. При этом он задел первую машину. Еще и пешеход получил небольшой удар от авто. Но нарушитель встал и продолжил движение на «красный», а затем поспешил удалиться с места аварии. Автомобилистам из пострадавших машин пришлось выяснять отношения, кто же виноват, уже между собой. На какое-то время на перекрестке Рабоче-Крестьянской и Калинина образовался затор.

ИСТОЧНИК KP.RU