Астраханца судят на жестокое убийство пятнадцатилетней давности

СЕГОДНЯ 09:24 2019-09-12T09:24:05+03:00

В 2004 году он связал и задушил 75-летнюю женщину

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Пятнадцать лет следователи Астраханской области не закрывали уголовное дело о жестоком убийстве 75-летней пенсионерки в 2004 году. Тогда неизвестный проник в квартиру многоэтажного дома по улице Хмельницкого, напал на пожилую хозяйку, привязал ее к креслу и стал пытать, требуя отдать все сбережения. После этого убийца хладнокровно задушил жертву и последующие годы благополучно скрывался от правосудия до нынешнего года.

- По результатам тесного взаимодействия сотрудников следственного управления с коллегами из УМВД 24 марта 2019 года 37-летний мужчина задержан на территории города Санкт-Петербург, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Следователи уже доказали вину подозреваемого. Уголовное дело передали в прокуратуру, откуда после обвинительного заключения оно попадет в районный суд Астрахани.

ИСТОЧНИК KP.RU