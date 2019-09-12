Астраханца судят на жестокое убийство пятнадцатилетней давности
Пятнадцать лет следователи Астраханской области не закрывали уголовное дело о жестоком убийстве 75-летней пенсионерки в 2004 году. Тогда неизвестный проник в квартиру многоэтажного дома по улице Хмельницкого, напал на пожилую хозяйку, привязал ее к креслу и стал пытать, требуя отдать все сбережения. После этого убийца хладнокровно задушил жертву и последующие годы благополучно скрывался от правосудия до нынешнего года.
- По результатам тесного взаимодействия сотрудников следственного управления с коллегами из УМВД 24 марта 2019 года 37-летний мужчина задержан на территории города Санкт-Петербург, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.
Следователи уже доказали вину подозреваемого. Уголовное дело передали в прокуратуру, откуда после обвинительного заключения оно попадет в районный суд Астрахани.
ИСТОЧНИК KP.RU