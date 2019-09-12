Врача оштрафовали на пять тысяч за халатность в работе

СЕГОДНЯ 09:14 2019-09-12T09:14:36+03:00

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В ситуации разбиралась прокуратура Клетского района. Сотрудникам стала известна истуация, которая сложилась в социальном центре, где получают помощь люди, попавшие в сложную ситуацию.

У одного из клиентов организации обнаружили туберкулез открытой формы. Об этом директор сразу же сообщила в местную районную больницу с просьбой, осмотреть всех, кто контактировал с больным, чтобы инфекция не распространялась дальше и чтобы люди получили своевременную помощь. Но ее заявление не заметили и никак на него не отреагировали, хотя по закону должны были в 30-дневный срок дать ответ и принять меры по профилактике опасной заразы.

- В отношении заместителя главного врача, который отвечает за данные вопросы, возбудили административное производство. Ему присудили штраф в пять тысяч рублей, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

Также больницу обязали осмотреть возможных носителей туберкулеза и провести профилактические лечение. Что медики и сделали.

ИСТОЧНИК KP.RU