2019-09-12T08:36:36+03:00
Общество

Не списались деньги с льготной карты: волгоградского школьника в ночь выгнали из троллейбуса

Родителям мальчика удалось наказать МУП «Метроэлектротранс» на 20 тысяч рублей
Юлия Данильченко
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Перевозчик ответит за незаконные действия. Фото: Алена КУЗЬМИНА.Перевозчик ответит за незаконные действия. Фото: Алена КУЗЬМИНА.
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Арбитражный суд Волгограда оштрафовал МУП «Метроэлектротранс» на 20 тысяч рублей за инцидент, произошедший в ноябре 2018 года в одном из городских троллейбусов. Поздним вечером после тренировки волгоградский школьник сел в салон общественного транспорта и подготовил к оплате проезда льготную карту «Волна». Но случился сбой: чек пробился, а вот деньги не списались. Кондуктор, строго следуя правилам, потребовала оплату наличными. У мальчика денег с собой не оказалось.

Около 21:30 кондуктор и водитель выгнали ребенка на улицу вне остановки. Ему пришлось идти домой пешком в темное время, что очень возмутило водителей. На их сторону встали и судьи. Несмотря на все попытки перевозчика оспорить решение, приговор не смягчили.

- Двенадцатый арбитражный апелляционный суд также поддержал позицию Управления и оставил апелляционную жалобу перевозчика без удовлетворения, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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