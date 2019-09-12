Ковры, супы и кирпичи: что волгоградцы скидывают в городскую канализацию

СЕГОДНЯ 08:30 2019-09-12T08:30:39+03:00

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Сейчас тема экологии одна из самых острых не только для нашего города, но и для всего мира в целом. Люди стали задумываться, во что мы превращаем нашу планету. Правда, многие сомневаются, что от них зависит состояние окружающей среды. Но они глубоко ошибаются. Это и выброшенная точно в мусорку обертка от конфет, это и многоразовая посуда на пикнике вместо пластиковой, и это - ведро в вашем туалете.

Сантехники "Концессии водоснабжения" могут рассказать десятки историй, что им приходилось доставать из засоренных труб. Остатки еды, гигиенические принадлежности, стекло, елочная мишура. Однажды кто-то умудрился спустить в унитаз ковер 3 на 3 метра. А коллегам из Санкт-Петербурга пришлось вырезать кусок трубы, чтобы достать из нее матрац!

Все это засоряет трубы, повышает нагрузку на очистные сооружения. Мало кто знает, что даже пищевые отходы в трубе разбухают и могут превратиться в многометровую пробку. В итоге весь двор рискует оказаться в не самом ароматном болоте. Если засор не получается пробить, слесари разбирают его вручную. В самых крайних случаях приходится вырезать

ВЕДРО В ТУАЛЕТЕ

Сначала сток из вашей квартиры идет по общедомовым трубам, потом оказывается через магистральные коллекторы на главной городской канализационной насосной станции. За сутки сотрудники станции вылавливают до 10 кубометров мусора, который прессуется и отвозится на переработку. Механические очищенные стоки по илопроводу переправляются на станцию аэрации на остров Голодный. Там специальные бактерии разрушают органику, стоки фильтруются, обеззараживаются ультрафиолетом и уходят в Волгу.

Процесс длинный, сложный. И он был бы намного проще, если бы люди следили за тем, что сбрасывают в унитаз. А для этого всего-то надо поставить мусорное ведро в туалете.

ИСТОЧНИК KP.RU