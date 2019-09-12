Три волгоградских дачника и их собака сгорели из-за непотушенной сигареты

СЕГОДНЯ 07:59 2019-09-12T09:44:36+03:00

В сгоревшей дачи могли быть три человека, считают следователи. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

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Тела 66-летнего мужчины, его 46-летней дочери и 64-летнего родственника нашли на сгоревшей даче СНТ «Дзержинец» в Тракторозаводском районе Волгограда утром 12 сентября. Вместе с хозяевами в домике была собака. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области

Визуально опознать погибших трудно, но супруга владельца участка рассказала, что ее семья накануне уехала отдыхать. Сама женщина осталась дома, тем самым избежала неминуемой смерти.

Помещение загорелось около 23:00, первыми это увидели соседи. Несмотря на оперативность всех служб, спасти людей не удалось. Известно, что на первом этаже двухэтажного домика находилась дача. Однако причиной ЧП стала не растопленная печь, а вредная привычка – курение. Это установили сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

- Осмотром установлено, что входная металлическая дверь дома закрыта и заперта изнутри. Предположительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU