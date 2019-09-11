В Астраханской области начальник почтамта воровала деньги из кассы

СЕГОДНЯ 18:38 2019-09-11T18:38:27+03:00

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Судя по числу уголовных дел, которые заводят на сотрудников почтовой связи, воровство - настоящий бич в этой организации. Вот еще одна нечистая на руку работницы «Почты России» попалась на кражах. На этот раз уличили начальницу отделения почтовой связи в селе Лебяжье Камызякского района Астраханской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, почтальонша воровала не крупными суммами, а так понемногу, но регулярно. Проверка показала, что кражи происходили на протяжении двух лет - с апреля 2017 года по апрель 2019 года. Женщина просто брала деньги из кассы, полученные ею от клиентов отделения. В общей сложности за два года она украла 170 тысяч рублей.

- Следователи Камызякского МрСО СУ СК России по Астраханской области завели на начальницу почтамта уголовное дело по статье «присвоение денежных средств». Ведется расследование, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU