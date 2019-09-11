2019-09-11T18:04:39+03:00
Спорт

Волгоградец завоевал «золото» на юниорском первенстве Европы-2019 по боксу

Илья Шакиров победил в категории до 64 килограммов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото облспорткомитета.Фото облспорткомитета.
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Победой, безоговорочной и блистательной, завершилось для волгоградского спортсмена Ильи Шакирова юниорское первенство Европы-2019 по боксу. Чемпионат проходил в болгарской Софии. Более 300 спортсменов из 38 стран континента принимали участие в соревнованиях. В коронном весе волгоградца - до 64 кило - на победу претендовали 23 боксера, но Илья одолел всех.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облспорткомитете, в 1/8 Шакиров победил грузина Бакура Чиковани, затем оказался сильнее шведа Хампуса Бромана. В полуфинале перед волгоградцем не устоял болгарин Стилян Христов. Ну а решающий поединок свел Шакирова с победителем юношеского первенства континента-2016 и бронзовым призером европейских баталий-2017 молдавским противником Владиславом Гудзи. Однако богатый международный опыт не помог боксеру из Тирасполя – единогласная виктория всем судейским корпусом (5:0) присуждается волгоградцу.

Напомним, в последний раз «золотая» медаль с юниорского первенства по боксу приезжала в Волгоград в 2007 году, тогда высшую награду выиграл Максим Бабанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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