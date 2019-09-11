В Волгограде гражданин Афганистана судится с полицией за право жить в России

СЕГОДНЯ 17:27 2019-09-11T17:27:11+03:00

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Мужчина приехал в Волгоград из Афганистана. Приехал сюда, потому что здесь у него живут родной брат и сестра, которые давно получили гражданство РФ. Мигрант тоже планировал остаться здесь, для этого обратился в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области с заявлением о предоставлении ему временного убежища. Мотивировал тем, что в его стране неспокойная обстановка, постоянные взрывы, а последователи движения «Талибан» угрожали ему и требовали присоединиться к террористической организации. А он такой хороший работник, никогда не привлекался, в вооруженных конфликтах не участвовал. Доводы, согласитесь, весомые. Однако, в полиции ему отказали в убежище.

Не согласившись с отказом, гражданин Афганистана решил через суд добиться справедливости. Но и тут ему отказали.

Как поясняют в Тракторозаводском суде Волгограда, в Афганистане действительно тяжелая внутриполитическая обстановка, но этот мужчина соврал при подаче заявления в полицию. Во-первых, он сразу захотел статус беженца, хотя его дают только при исчерпании всех других механизмов легализации пребывания в РФ, а не в первую очередь. Во-вторых, он все-таки привлекался в своей стране к административной ответственности, и, в-третьих, мужчина получил загранпаспорт в апреле 2017-го, а выехал из страны только в октябре 2018-го, хотя уверяет, что ему там угрожали. Кроме того, он спокойно выехал из Афганистана и въехал в Россию по частной визе. А еще он внес в анкету ложные сведения о своей трудовой деятельности.

Именно поэтому суд и встал на сторону полиции и согласился, что в убежище ему отказали законно.

- Решение еще в силу не вступило и может быть обжаловано, - уточняют «КП-Волгоград» в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU