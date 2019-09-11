2019-09-11T17:27:11+03:00
Общество

В Волгограде гражданин Афганистана судится с полицией за право жить в России

Но иностранцу дважды отказали в предоставлении временного убежища
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мужчина приехал в Волгоград из Афганистана. Приехал сюда, потому что здесь у него живут родной брат и сестра, которые давно получили гражданство РФ. Мигрант тоже планировал остаться здесь, для этого обратился в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области с заявлением о предоставлении ему временного убежища. Мотивировал тем, что в его стране неспокойная обстановка, постоянные взрывы, а последователи движения «Талибан» угрожали ему и требовали присоединиться к террористической организации. А он такой хороший работник, никогда не привлекался, в вооруженных конфликтах не участвовал. Доводы, согласитесь, весомые. Однако, в полиции ему отказали в убежище.

Не согласившись с отказом, гражданин Афганистана решил через суд добиться справедливости. Но и тут ему отказали.

Как поясняют в Тракторозаводском суде Волгограда, в Афганистане действительно тяжелая внутриполитическая обстановка, но этот мужчина соврал при подаче заявления в полицию. Во-первых, он сразу захотел статус беженца, хотя его дают только при исчерпании всех других механизмов легализации пребывания в РФ, а не в первую очередь. Во-вторых, он все-таки привлекался в своей стране к административной ответственности, и, в-третьих, мужчина получил загранпаспорт в апреле 2017-го, а выехал из страны только в октябре 2018-го, хотя уверяет, что ему там угрожали. Кроме того, он спокойно выехал из Афганистана и въехал в Россию по частной визе. А еще он внес в анкету ложные сведения о своей трудовой деятельности.

Именно поэтому суд и встал на сторону полиции и согласился, что в убежище ему отказали законно.

- Решение еще в силу не вступило и может быть обжаловано, - уточняют «КП-Волгоград» в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Астраханской области начальник почтамта воровала деньги из кассы
Волгоградец завоевал «золото» на юниорском первенстве Европы-2019 по боксу
Павла Могилевского отправили в отставку из-за серии проигрышей «Ротора»
Для отдаленного хутора заново строят мост, поврежденный паводком
В Волгограде пенсионер пришел к соседу с заряженным ружьем и обещал расстрелять
Волгоградцев зовут бесплатно посмотреть кино под открытым небом
В Волжском женщина отдала миллион триста тысяч брокеру по телефону
В Астрахани бдительная бабушка сдала вора, который порезал трубопровод
Под Волгоградом в картошке поймали тридцать мигрантов-нелегалов
В Волгограде алиментщику дали 8 месяцев колонии за долг перед сыном
В Волгограде автоледи проехала на красный свет и протаранила троллейбус
Под Астраханью на пожаре погибли мать, сын и внук
В Астрахани у спящего охранника украли телефон и пачку сигарет
Не вклинился: волгоградец на «ВАЗе» умудрился помять сразу троллейбус и автобус
В Волгограде сотрудник банка собирал с ипотечных клиентов дополнительную страховку и забирал себе в карман
В Волгограде Дни бизнеса обойдутся бюджету 6,4 миллиона рублей
Волжанин, который «увел» в Турцию 4 миллиона долларов, проведет в колонии 2,5 года
Волгоградская бизнесвумен пойдет под суд за то, что не платила зарплату подчиненным
Школы, детсады и больницы Волгограда на 94% готовы к отопительному сезону
Под Астраханью туристов катали по Волге на опасных катерах
Прокуратура заблокировала сайты, где продавали фальшивые деньги
Волгоградцу грозит 20 лет колонии за килограмм «соли»