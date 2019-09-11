2019-09-11T16:50:51+03:00
Спорт

Павла Могилевского отправили в отставку из-за серии проигрышей «Ротора»

Команду к игре с воронежским факелом будет готовить Игорь Меньщиков
Екатерина СИМОХИНА
Поделиться:
Могилевский работал в тренерском штабе клуба с 2017 года. Фото: официальный сайт клуба rotor-vlg.com.Могилевский работал в тренерском штабе клуба с 2017 года. Фото: официальный сайт клуба rotor-vlg.com.
Изменить размер текста:

В тренерском штабе волгоградского «Ротора» очередные перемены. В среду стало известно, что клуб покинул старший тренер Павел Могилевский. Это решение руководство приняло еще 7 сентября. Сейчас клуб готовится к субботнему матчу с воронежским «Факелом» вместе с главным тренером команды Игорем Меньщиковым.

Как стало известно «КП-Волгоград», такое решение объяснили неудовлетворительными спортивными результатами «Ротора» в последних матах (команда проиграла "Чайке", "Торпедо" и "Шиннику"). Домашние игры собирают рекордное количество болельщиков, которые уходят расстроенные из-за проигрыша команды. А клуб сползает вниз по турнирной таблице, хотя и занимает сейчас 3 место. Но задача стоит в этом году выйти в премьер-лигу.

На прощание луб поблагодарил Павла Могилевского за время, проведенное в клубе - он работал с 2017 года. Благодаря ему команда добилась больших успехов. Могилевскому пожелали успехов в дальнейшей карьере. Кстати, вместе с ним клуб покидает и тренерский штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Астраханской области начальник почтамта воровала деньги из кассы
Волгоградец завоевал «золото» на юниорском первенстве Европы-2019 по боксу
В Волгограде гражданин Афганистана судится с полицией за право жить в России
Для отдаленного хутора заново строят мост, поврежденный паводком
В Волгограде пенсионер пришел к соседу с заряженным ружьем и обещал расстрелять
Волгоградцев зовут бесплатно посмотреть кино под открытым небом
В Волжском женщина отдала миллион триста тысяч брокеру по телефону
В Астрахани бдительная бабушка сдала вора, который порезал трубопровод
Под Волгоградом в картошке поймали тридцать мигрантов-нелегалов
В Волгограде алиментщику дали 8 месяцев колонии за долг перед сыном
В Волгограде автоледи проехала на красный свет и протаранила троллейбус
Под Астраханью на пожаре погибли мать, сын и внук
В Астрахани у спящего охранника украли телефон и пачку сигарет
Не вклинился: волгоградец на «ВАЗе» умудрился помять сразу троллейбус и автобус
В Волгограде сотрудник банка собирал с ипотечных клиентов дополнительную страховку и забирал себе в карман
В Волгограде Дни бизнеса обойдутся бюджету 6,4 миллиона рублей
Волжанин, который «увел» в Турцию 4 миллиона долларов, проведет в колонии 2,5 года
Волгоградская бизнесвумен пойдет под суд за то, что не платила зарплату подчиненным
Школы, детсады и больницы Волгограда на 94% готовы к отопительному сезону
Под Астраханью туристов катали по Волге на опасных катерах
Прокуратура заблокировала сайты, где продавали фальшивые деньги
Волгоградцу грозит 20 лет колонии за килограмм «соли»