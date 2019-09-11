Павла Могилевского отправили в отставку из-за серии проигрышей «Ротора»

СЕГОДНЯ 16:38 2019-09-11T16:50:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В тренерском штабе волгоградского «Ротора» очередные перемены. В среду стало известно, что клуб покинул старший тренер Павел Могилевский. Это решение руководство приняло еще 7 сентября. Сейчас клуб готовится к субботнему матчу с воронежским «Факелом» вместе с главным тренером команды Игорем Меньщиковым.

Как стало известно «КП-Волгоград», такое решение объяснили неудовлетворительными спортивными результатами «Ротора» в последних матах (команда проиграла "Чайке", "Торпедо" и "Шиннику"). Домашние игры собирают рекордное количество болельщиков, которые уходят расстроенные из-за проигрыша команды. А клуб сползает вниз по турнирной таблице, хотя и занимает сейчас 3 место. Но задача стоит в этом году выйти в премьер-лигу.

На прощание луб поблагодарил Павла Могилевского за время, проведенное в клубе - он работал с 2017 года. Благодаря ему команда добилась больших успехов. Могилевскому пожелали успехов в дальнейшей карьере. Кстати, вместе с ним клуб покидает и тренерский штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU