Для отдаленного хутора заново строят мост, поврежденный паводком
Мост через реку Вязовка построили еще 30 лет назад. Постепенно строение ветшало, но верно служило жителям хутора Новодобринка Еланского района. Через него шла дорога в райцентр. Но весной 2018 года паводок сильно повредил конструкцию. Ездить по нему стало опасно. Большегрузам запретили двигаться по мосту. Да и водители лекговых с опасением преодолевали водную преграду. Областные чиновники приняли решение построить переход через реку заново. Для этого сделали дорогу в объезд, разобрали конструкцию старого моста, а сейчас уже монтируют балки будущего строения. Вместо 9 метров, теперь конструкция будет 40 метров в длину. Это позволит сделать качественный подъезд к мосту.
- После завершения строительных работ на мосту уложат асфальтовое покрытие, нанесут разметку и установят знаки. В полном объеме работы завершат к ноябрю, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области.
Также идет ремонт аварийного моста через балку Лог. Работы завершат к середине 20 года.
ИСТОЧНИК KP.RU