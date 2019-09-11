Для отдаленного хутора заново строят мост, поврежденный паводком

СЕГОДНЯ 16:17 2019-09-11T16:17:27+03:00

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Мост через реку Вязовка построили еще 30 лет назад. Постепенно строение ветшало, но верно служило жителям хутора Новодобринка Еланского района. Через него шла дорога в райцентр. Но весной 2018 года паводок сильно повредил конструкцию. Ездить по нему стало опасно. Большегрузам запретили двигаться по мосту. Да и водители лекговых с опасением преодолевали водную преграду. Областные чиновники приняли решение построить переход через реку заново. Для этого сделали дорогу в объезд, разобрали конструкцию старого моста, а сейчас уже монтируют балки будущего строения. Вместо 9 метров, теперь конструкция будет 40 метров в длину. Это позволит сделать качественный подъезд к мосту.

- После завершения строительных работ на мосту уложат асфальтовое покрытие, нанесут разметку и установят знаки. В полном объеме работы завершат к ноябрю, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области.

Также идет ремонт аварийного моста через балку Лог. Работы завершат к середине 20 года.

ИСТОЧНИК KP.RU