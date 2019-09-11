В Волгограде пенсионер пришел к соседу с заряженным ружьем и обещал расстрелять

СЕГОДНЯ 15:46 2019-09-11T15:46:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В наше время мы редко знакомы с соседями и иногда не знаем тех, кто живет на одной с нами площадки. Но как оказалось, иногда лучше совсем не общаться, чем потом стоять под дулом ружья. В полицию Дзержинского района Волгограда обратился 35-летний мужчина с заявлением на своего соседа. Он обвинил пенсионера в угрозе убийства.

Молодой человек не ладил с пожилым мужчиной уже давно. Последний частенько устраивал дебоши в подъезде, когда напивался. В этот раз волгоградец снова сделал замечание пенсионеру. В итоге все переросло в крупную ссору. Так и разошлись бы, послав друг друга по матушке, но пенсионер решил отомстить дерзкому сопернику. Он взял дома двуствольное ружье, ворвался в квартиру волгоградца и стал угрожать расстрелом. С трудом удалось выдворить его из жилья.

В отношении дебошира возбудили уголовное дело по статье Хулиганство и угроза убийством. Не исключено, что привлекут его и за ружье, происхождение которого сейчас устанавливают следователи. Старику грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU