2019-09-11T15:46:51+03:00
Происшествия

В Волгограде пенсионер пришел к соседу с заряженным ружьем и обещал расстрелять

На мужчину возбудили уголовное дело
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Происхождение ружья предстоит выяснить следователям.Происхождение ружья предстоит выяснить следователям.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В наше время мы редко знакомы с соседями и иногда не знаем тех, кто живет на одной с нами площадки. Но как оказалось, иногда лучше совсем не общаться, чем потом стоять под дулом ружья. В полицию Дзержинского района Волгограда обратился 35-летний мужчина с заявлением на своего соседа. Он обвинил пенсионера в угрозе убийства.

Молодой человек не ладил с пожилым мужчиной уже давно. Последний частенько устраивал дебоши в подъезде, когда напивался. В этот раз волгоградец снова сделал замечание пенсионеру. В итоге все переросло в крупную ссору. Так и разошлись бы, послав друг друга по матушке, но пенсионер решил отомстить дерзкому сопернику. Он взял дома двуствольное ружье, ворвался в квартиру волгоградца и стал угрожать расстрелом. С трудом удалось выдворить его из жилья.

В отношении дебошира возбудили уголовное дело по статье Хулиганство и угроза убийством. Не исключено, что привлекут его и за ружье, происхождение которого сейчас устанавливают следователи. Старику грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Астраханской области начальник почтамта воровала деньги из кассы
Волгоградец завоевал «золото» на юниорском первенстве Европы-2019 по боксу
В Волгограде гражданин Афганистана судится с полицией за право жить в России
Павла Могилевского отправили в отставку из-за серии проигрышей «Ротора»
Для отдаленного хутора заново строят мост, поврежденный паводком
Волгоградцев зовут бесплатно посмотреть кино под открытым небом
В Волжском женщина отдала миллион триста тысяч брокеру по телефону
В Астрахани бдительная бабушка сдала вора, который порезал трубопровод
Под Волгоградом в картошке поймали тридцать мигрантов-нелегалов
В Волгограде алиментщику дали 8 месяцев колонии за долг перед сыном
В Волгограде автоледи проехала на красный свет и протаранила троллейбус
Под Астраханью на пожаре погибли мать, сын и внук
В Астрахани у спящего охранника украли телефон и пачку сигарет
Не вклинился: волгоградец на «ВАЗе» умудрился помять сразу троллейбус и автобус
В Волгограде сотрудник банка собирал с ипотечных клиентов дополнительную страховку и забирал себе в карман
В Волгограде Дни бизнеса обойдутся бюджету 6,4 миллиона рублей
Волжанин, который «увел» в Турцию 4 миллиона долларов, проведет в колонии 2,5 года
Волгоградская бизнесвумен пойдет под суд за то, что не платила зарплату подчиненным
Школы, детсады и больницы Волгограда на 94% готовы к отопительному сезону
Под Астраханью туристов катали по Волге на опасных катерах
Прокуратура заблокировала сайты, где продавали фальшивые деньги
Волгоградцу грозит 20 лет колонии за килограмм «соли»