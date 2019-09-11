Волгоградцев зовут бесплатно посмотреть кино под открытым небом

СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-11T14:33:30+03:00

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На грядущие выходные - 14 и 15 сентября - в Волгограде запланировано множество удивительных и интересных мероприятий. Каждый найдет для себя что-то интересное: любителей активного отдыха заинтересуют забег и велопробег, меломанов ждут на фестиваль для творческих людей PIPL FEST, а киноманам обязательно следует заглянуть на Фестиваль уличного кино.

Пройдет он 14 и 15 сентября в Мемориальном парке у подножия Мамаева кургана.

- Кинопоказ под открытым небом включает программу из 10 лучших российских короткометражных фильмов, снятых за последний год. Киноленты будут показываться на большом экране, - сообщают «КП-Волгоград» в областном управлении культуры. 14 сентября будет представлена конкурсная программа. Начало в 18.00.

15 сентября также в 18.00 покажут лучшие короткометражки последних лет.

- И прихватите с собой телефоны или фонарики, с их помощью зрители будут голосовать за лучший фильм, - добавляют организаторы.

Вход на фестиваль свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU