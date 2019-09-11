2019-09-11T13:19:30+03:00
Происшествия

В Волжском женщина отдала миллион триста тысяч брокеру по телефону

За сутки волгоградцы обогатили мошенников на 4 миллиона рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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После таких криминальных историй невольно возникает спросить: неужели эти деньги были так легко заработаны, что с ними так просто расстаются. 43-летняя жительница Волжского на свою беду ответила на звонок мужчины, который представился работником финансовой биржи. За пару минут он сумел убедить ее, что сможет приумножить ее капитал. Мол, такое предложение действует только для избранных. И волжанка повелась – перевела на указанный счет все свои сбережения - 1 миллион 300 тысяч рублей. После того, как мужчина перестал отвечать на звонки, она поняла, что уже не получит не то, что дивидендов, но и своей изначальной суммы.

- Женщина обратилась в полицию. Сейчас следователи выясняют, кто звонил пострадавшей, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Еще одна дама из Волжского, также 43 лет, потеряла миллион рублей, потому что поверила фармацевтам. Мужчина по телефону сообщил, что ей положена компенсация за лекарственную подделку. Но для этого надо было оплатить комиссию. В итоге с ее карты сняли миллион рублей.

Всего же доверчивые граждане отдали мошенникам около 4 миллионов рублей. Полиция просит волгоградцев быть бдительными и всегда проверять информацию, переданную по телефону: звонить в свой банк, находить данные по фирмам, обещающим вас обогатить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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