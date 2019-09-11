В Астрахани бдительная бабушка сдала вора, который порезал трубопровод

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-11T12:19:50+03:00

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Читая полицейские сводки, иногда кажется, что русский человек может украсть все, что плохо лежит - от молотка в сарае до нефтепровода. Вот из последнего: в Астраханской области мужчина чуть не украл 166 метров трубопровода, который является частью перекачивающей насосной станции. Спасибо бдительной селянке, которая сообщила о похитителях в полицию.

Женщина рассказала, что на берегу реки несколько мужчин режут на части трубопровод. Когда стражи порядка подъехали к указанному месту, они застали уже порезанную трубу, неподалеку - кислородные баллоны, баллоны с пропаном и иное оборудование для проведения газорезки. Тут же был мужчина, который с ходу заявил, что он пришел на берег порыбачить и к трубе отношения не имеет. Но правду не скроешь.

Полицейские «пробили по базе» номера «Лады Приоры», на которой якобы приехал рыбак, и выяснили, что они числятся за другим авто. В итоге на месте преступления появились еще следователи и инспекторы ДПС, которые сходу составили протокол за подложные номера.

- Выяснилось, что 44-летний астраханец - житель соседнего села из Приволжского района - кражу спланировал заранее. Он заменил на машине номера, закупил баллоны с газом, нанял трех работников, которым не сказал, что трубопровод чужой, и отправился на дело. Когда увидел полицейских, приказал работникам спрятаться в камыше, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Трубопровод, общей массой 15591 килограмм (!) и длиной 166 метров был разрезан на 16 частей. Ущерб, причинённый муниципальному образованию, составил более 423 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU