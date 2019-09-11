Под Волгоградом в картошке поймали тридцать мигрантов-нелегалов
Как не ужесточают контроль за мигрантами в России, а они все равно едут к нам на заработки толпами. Едут и в Волгоградскую область, где много работы на полях. Вот только оформлять необходимые документы не хотят, таких нелегалов ловят и выдворяют. Вот на днях в Городищенском районе поймали еще 30 выходцев из Средней Азии.
На поля, расположенные у хутора Грачи нагрянули с проверкой волгоградские полицейские вместе с сотрудниками регионального Управления ФСБ. Они задержали 30 человек, которые занимались здесь сбором картофеля. Всех доставили в полицию.
- При проверке документов были выявлены многочисленные нарушения и составлены административные материалы: 21 - за незаконное ведение трудовой деятельности в Российской Федерации, 14 иностранцев нарушили правила въезда и режима пребывания. 5 мигрантов по решению судов будут выдворены за пределы РФ, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - По результатам проверок также возбуждены 6 уголовных дел на жителей Городищенского района за фиктивную регистрацию у себя мигрантов. Все рабочие жили в бараках на полях, а по документам - в домах у волгоградцев. Этим нашим землякам тоже теперь грозит до 3 лет лишения свободы.
Кстати, вычислили правоохранители и работодателя этих нелегалов: их нанял житель одной из республик Северного Кавказа.
- На него уже составили более 20 административных материалов, - уточняют в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU