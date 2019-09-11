2019-09-11T10:57:25+03:00
Общество

В Волгограде алиментщику дали 8 месяцев колонии за долг перед сыном

Он уже много лет не платит деньги на содержание ребенка
Екатерина МАЛИНИНА
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8 месяцев должник проведет в тюрьме.8 месяцев должник проведет в тюрьме.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Обычно, алиментщики отделываются условным сроком либо обязательными работами. Но есть и исключения, когда до папаш и мамаш просто не достучишься. Новоаннинский районный суд приговорил 48-летнего местного жителя к реальному сроку.

Мужчина развелся со своей женой уже давно. Женщине надоел вечно пьяный лентяй под боком. После развода волгоградец забыл не только про бывшую супругу, но и про маленького сына. Он не давал ни копейки, особо нигде не работал, а проводил время праздно, за бутылкой водки. Женщина подала на алименты, но их бывший не платил. Тогда за дело взялись судебные приставы. И в этом случае волгоградец отказался платить. Суд приговорил его к условному наказанию. Но когда после этого мужчина не вспомнил про свои обязательства, прокуратура через суд настояла на реальном наказании.

Как сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области, судья поддержал гособвинение, и волгоградцу вынесли приговор: 8 месяцев в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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