В Волгограде автоледи проехала на красный свет и протаранила троллейбус

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-11T10:56:23+03:00

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Прошедшие сутки, 10 сентября, выдались для волгоградского общественного транспорта аварийными. В ДТП пострадали два троллейбуса и автобус. И в обоих случаях виновниками стали водители легковушек. Так, в 18.45 авария произошла на улице Мира. 45-летняя волгоградка за рулем «Грейт Вол», двигаясь по со стороны улицы Комсомольской в сторону Гагарина решила проскочить на «красный» сигнал светофора, и вылетела на перекресток. Как можно было не пропустить троллейбус, знает, видимо, только эта автоледи. Но она врезалась в него, да так, что виновницу ДТП пришлось везти в больницу с травмами.

Еще одна волгоградка пострадала в аварии с общественным транспортом, которое произошло в Красноармейском районе. 38-летний водитель автобуса ехал в сторону улицы Пролетарской и в какой-то момент, дабы избежать столкновения, резко нажал на тормоз. А 63-летняя пенсионерка в салоне не удержалась за поручень и упала. Как уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, женщину госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU