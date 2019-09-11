Под Астраханью на пожаре погибли мать, сын и внук

СЕГОДНЯ 10:21 2019-09-11T10:21:34+03:00

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ЧП произошло в поселке Самойловский на улице Речной в Володаровском районе. Около часу ночи соседей разбудил грохот взрыва. Они выбежали на улицу и увидели, что полыхает соседний дом, а звук был от взорвавшегося газового баллона. Очевидцы сразу позвонили в пожарную часть. Но когда на место приехали спасатели, то огонь уже перекинулся на хозяйственные постройки, крышу объяло пламя.

Когда сотрудники МЧС через пару часов справились с огнем, то на пепелище нашли три тела. Известно, что это семья: престарелая мать, сын и внук старшей дочери. Они все втроем жили в небольшом доме, рядом начали стройку нового. Накануне пенсионерка ездила к еще одному сыну в Володаровку. Тот уговаривал мать остаться, но та хотела заночевать дома.

Сейчас пожарные и следователи разбираются в обстоятельствах ЧП, пока предварительной причиной ставят нарушение правил технической эксплуатации и выборов аппарата защиты электросетей. В доме были проблемы со старой проводкой.

Все небольшое село Самойловское скорбит по погибшим. Семья была хорошей: мужчины работали, не пили.

ИСТОЧНИК KP.RU