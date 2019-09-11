2019-09-11T09:53:54+03:00
Происшествия

В Астрахани у спящего охранника украли телефон и пачку сигарет

Их вытащила профессиональная воровка
Екатерина МАЛИНИНА
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Дело передают в суд.Дело передают в суд.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Охранники уже давно стали героями анекдотов наравне с тещами и Чапаевым. Но работа у них не всегда кроссворды разгадывать. Многие работают всю ночь так, что потом засыпают без задних ног. Чем пользуются нехорошие люди..

45-летний житель центра Астрахани вот уже много месяцев трудился в одном из престижных кафе секьюрити. Разбирался с буйными посетителями, не пускал подозрительных личностей. К утру обычно уставал. В то злополучное утром мужчина решил немного подремать после бурной ночи. Он сел на стульчик на открытой площадке и задремал на полчасика. Но когда проснулся, то увидел, что его обчистили: не было телефона, а когда с горя мужчина решил закурить, не нашел и сигарет.

К счастью, в кафе были камеры наблюдения, так что по ним определили, что секьюрити обокрала 43-летняя местная дама. Она аккуратно и вполне профессионально вытащила из карманов все содержимое.

- До этого астраханка уже была судима за кражи. Сейчас уголовное дело передали в суд, - рассказал «КП-Волгоград» следователь Следственного управления УМВД России по городу Астрахани Церен Эрдни-Горяев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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