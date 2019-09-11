2019-09-11T09:52:25+03:00
Происшествия

Не вклинился: волгоградец на «ВАЗе» умудрился помять сразу троллейбус и автобус

К счастью, в ДТП никто не пострадал
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото - скрин видео группы ВК "Безопасный регион"Фото - скрин видео группы ВК "Безопасный регион"
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Вечером, 10 сентября, все, кто возвращался домой на машинах по улице Рабоче-Крестьянской, «не злым, тихим» вспоминали владельца ВАЗ 2115, который устроил аварию перед остановкой «Североморцев» . Из-за него перекрытыми для движения оказались сразу две полосы. На Первой продольной магистрали собралась огромная пробка. А все из-за того, что водитель «пятнашки» решил проскочить между общественным транспортом.

Случилось это примерно в 20.00. Водитель «ВАЗа» попытался вклиниться между троллейбусом №15Аи автобусом №95, которые ехали по первой и второй полосе. Но маневр не удался и легковушка сначала зацепил «рогатого», а потом ударил и автобус.

Видео этого лихого вождения можно посмотреть здесь.

- Пострадавших среди пассажиров троллейбуса и автобуса нет. Пока инспекторы ГИБДД оформляли ДТП, троллейбусы маршрутов №9 и №15А работали в измененных границах. Пассажиры автобуса пересели по имеющимся билетам на идущий в попутном направлении общественный транспорт. Пассажиры электротранспорта воспользовались линией скоростного трамвая, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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