В Волгограде сотрудник банка собирал с ипотечных клиентов дополнительную страховку и забирал себе в карман

СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-11T08:59:58+03:00

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В Волгограде в Краснооктябрьский районный суд передали уголовное дело в отношении 29-летнего волгоградца. Его обвиняют в краже с банковского счета.

Молодой человек работал в одном из коммерческих банков в Волгограде. Зарплата была совсем небольшой. Парень работал с ипотечными клиентами. Мимо него проходили миллионы. Видимо, в какой-то момент сработала зависть и он стал говорить просителям о необходимости оплатить обязательную дополнительную страховку. Для этого создавал разовые локальные карты и с которых и снимал сумму для страховки. Клиенты понятия не имели, что молодой человек ее просто выдумал и все деньги уходили потом к нему. Таким образом, он сумел за год обмануть шесть клиентов (доказанные случаи) и с каждого брал от 6 до 20 тысяч рублей в зависимости от суммы ипотеки.

Один из бдительных граждан обратился в полицию, чтобы разобраться в ситуации. Расследование проводили в следственной части СУ МВД по Волгограду.

- Свою вину волгоградец признал частично. Мол, страховку собирал, но исключительно для родного банка. Правда, в самом банке тех денег не увидели, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

Сейчас парень лишился и работы и может лишиться и свободы. Решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU