В Волгограде Дни бизнеса обойдутся бюджету 6,4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:12 2019-09-10T18:12:45+03:00

Четыре дня - с 30 октября по 3 ноября - на «Волгоград Арене» будут заседать и общаться экспортеры и импортеры

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Не успела «Волгоград Арена» отойти от грандиозного концерта группы «Ленинград», как стадион готовят к новому не менее масштабному мероприятию. С 30 октября по 3 ноября в Волгограде пройдут Дни международного бизнеса. Круглые столы и переговоры будут проходить в помещениях арены. На организацию такого мероприятия из областного бюджета выделяют 6,4 миллиона рублей. На сайте Госзакупок уже появился соответствующий лот - ищут подрядчика, который за эти деньги займется организацией Дней бизнеса в Волгограде.

Организатору предстоит не только разработать сценарий и тайминг мероприятия, но и подготовить презентацию экспортного, инвестиционного и туристического потенциала Волгоградской области, плюс видеоролик о нашем регионе, обеспечить перевод иностранным гостям, место пребывания и питание, а также позаботиться об их безопасности и охране порядка (будут задействованы не менее ста волонтеров). В рамках Дней бизнеса будет организована и выставка крупных экспортеров Волгоградской области.

Но участников мероприятия ждут не только деловые встречи, в плане также концерт и посещение туристических объектов Волгограда, предприятий Волгоградской области и медучреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU