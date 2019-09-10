2019-09-10T18:12:45+03:00
Экономика

В Волгограде Дни бизнеса обойдутся бюджету 6,4 миллиона рублей

Четыре дня - с 30 октября по 3 ноября - на «Волгоград Арене» будут заседать и общаться экспортеры и импортеры
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Не успела «Волгоград Арена» отойти от грандиозного концерта группы «Ленинград», как стадион готовят к новому не менее масштабному мероприятию. С 30 октября по 3 ноября в Волгограде пройдут Дни международного бизнеса. Круглые столы и переговоры будут проходить в помещениях арены. На организацию такого мероприятия из областного бюджета выделяют 6,4 миллиона рублей. На сайте Госзакупок уже появился соответствующий лот - ищут подрядчика, который за эти деньги займется организацией Дней бизнеса в Волгограде.

Организатору предстоит не только разработать сценарий и тайминг мероприятия, но и подготовить презентацию экспортного, инвестиционного и туристического потенциала Волгоградской области, плюс видеоролик о нашем регионе, обеспечить перевод иностранным гостям, место пребывания и питание, а также позаботиться об их безопасности и охране порядка (будут задействованы не менее ста волонтеров). В рамках Дней бизнеса будет организована и выставка крупных экспортеров Волгоградской области.

Но участников мероприятия ждут не только деловые встречи, в плане также концерт и посещение туристических объектов Волгограда, предприятий Волгоградской области и медучреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волжанин, который «увел» в Турцию 4 миллиона долларов, проведет в колонии 2,5 года
Волгоградская бизнесвумен пойдут под суд за то, что не платила зарплату подчиненным
Школы, детсады и больницы Волгограда на 94% готовы к отопительному сезону
Под Астраханью туристов катали по Волге на опасных катерах
Прокуратура заблокировала сайты, где продавали фальшивые деньги
Волгоградцу грозит 20 лет колонии за килограмм «соли»
Волгоградец пытался «выкупить» у полицейского свой арсенал оружия
Волгоградцам предлагают однодневную турпоездку в Саратов на поезде
Жалоб на грязные мусорки и переполненные контейнеры стало меньше
Влетел под фуру: на трассе Волгоград-Астрахань погиб 20-летний водитель «Лады»
Опрос: 45% волгоградцев готовы работать за «серую» зарплату
Астраханец совратил 12-летнюю школьницу и снял с ней порно
У жителя Волгоградской области нашли дома 50 кило марихуаны
Ренат Булатов, устроивший смертельное ДТП, собирался выйти по УДО
Коммерсант из Волгограда скрыл 6 млн рублей налогов и отрицает это
Астраханские таможенники нашли наркотики на иранском судне
Тысяча пассажиров в час: в Волгограде усилили работу скоростных трамваев
Лихач из Дагестана устроил на трассе аварию с шестью пострадавшими
В Волгоградской области насчитали 62 тысячи бизнесменов
Андрей Бочаров в Городище проверил мост, заглянул на стадион и забил два гола
Волгоградец взял со знакомого 700 тысяч на взятку полицейскому, но деньги забрал себе
Отмечаем День трезвости: в Волгоградской области пьющих стало на 25% меньше
МЧС советует астраханцам закрыть окна: идет дым с горящих степей Казахстана
Под Волгоградом горит 15 гектаров соснового леса
Волгоградская область первая в мире проведет гонку в киберреальности
Астраханка заплатит полтора миллиона рублей родным сбитого насмерть экс-депутата