2019-09-10T17:24:28+03:00
Происшествия

Волжанин, который «увел» в Турцию 4 миллиона долларов, проведет в колонии 2,5 года

Бизнесмен не смог смягчить наказание в апелляционном суде
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бизнесмен из Волжского Юрий Берников думал, что сможет провернуть аферу и вывезти миллионы за границу, но поплатился. Теперь вместо беззаботной жизни он получил реальный срок - 2,5 года в колонии-поселении. Да еще и штраф заплатит в размере 600 тысяч рублей.

А началось все в 2013-м. Берников якобы заказал в Турции у иностранных поставщиков оборудование для производства ювелирных изделий. После подписания договоров перечислил поставщикам предоплату - 4 миллиона долларов США. И все - ни денег, ни оборудования.

По закону волжанин обязан был потребовать у поставщиков вернуть предоплату. Но он даже пальцем не шевельнул. Правоохранители полагают, что сделал он это не случайно.

Однако, Берникову приговор Волжского суда показался слишком суровым за его оплошность и он подал апелляцию. Со своей стороны обвинитель тоже не согласился с таким вердиктом, наоборот, посчитав его слишком мягким.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил приговор без изменения, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде Дни бизнеса обойдутся бюджету 6,4 миллиона рублей
Волгоградская бизнесвумен пойдут под суд за то, что не платила зарплату подчиненным
Школы, детсады и больницы Волгограда на 94% готовы к отопительному сезону
Под Астраханью туристов катали по Волге на опасных катерах
Прокуратура заблокировала сайты, где продавали фальшивые деньги
Волгоградцу грозит 20 лет колонии за килограмм «соли»
Волгоградец пытался «выкупить» у полицейского свой арсенал оружия
Волгоградцам предлагают однодневную турпоездку в Саратов на поезде
Жалоб на грязные мусорки и переполненные контейнеры стало меньше
Влетел под фуру: на трассе Волгоград-Астрахань погиб 20-летний водитель «Лады»
Опрос: 45% волгоградцев готовы работать за «серую» зарплату
Астраханец совратил 12-летнюю школьницу и снял с ней порно
У жителя Волгоградской области нашли дома 50 кило марихуаны
Ренат Булатов, устроивший смертельное ДТП, собирался выйти по УДО
Коммерсант из Волгограда скрыл 6 млн рублей налогов и отрицает это
Астраханские таможенники нашли наркотики на иранском судне
Тысяча пассажиров в час: в Волгограде усилили работу скоростных трамваев
Лихач из Дагестана устроил на трассе аварию с шестью пострадавшими
В Волгоградской области насчитали 62 тысячи бизнесменов
Андрей Бочаров в Городище проверил мост, заглянул на стадион и забил два гола
Волгоградец взял со знакомого 700 тысяч на взятку полицейскому, но деньги забрал себе
Отмечаем День трезвости: в Волгоградской области пьющих стало на 25% меньше
МЧС советует астраханцам закрыть окна: идет дым с горящих степей Казахстана
Под Волгоградом горит 15 гектаров соснового леса
Волгоградская область первая в мире проведет гонку в киберреальности
Астраханка заплатит полтора миллиона рублей родным сбитого насмерть экс-депутата