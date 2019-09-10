Волжанин, который «увел» в Турцию 4 миллиона долларов, проведет в колонии 2,5 года

СЕГОДНЯ 17:24 2019-09-10T17:24:28+03:00

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Бизнесмен из Волжского Юрий Берников думал, что сможет провернуть аферу и вывезти миллионы за границу, но поплатился. Теперь вместо беззаботной жизни он получил реальный срок - 2,5 года в колонии-поселении. Да еще и штраф заплатит в размере 600 тысяч рублей.

А началось все в 2013-м. Берников якобы заказал в Турции у иностранных поставщиков оборудование для производства ювелирных изделий. После подписания договоров перечислил поставщикам предоплату - 4 миллиона долларов США. И все - ни денег, ни оборудования.

По закону волжанин обязан был потребовать у поставщиков вернуть предоплату. Но он даже пальцем не шевельнул. Правоохранители полагают, что сделал он это не случайно.

Однако, Берникову приговор Волжского суда показался слишком суровым за его оплошность и он подал апелляцию. Со своей стороны обвинитель тоже не согласился с таким вердиктом, наоборот, посчитав его слишком мягким.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил приговор без изменения, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU