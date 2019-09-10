Волгоградская бизнесвумен пойдут под суд за то, что не платила зарплату подчиненным

СЕГОДНЯ 16:46 2019-09-10T16:46:41+03:00

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Вот есть все-таки бизнесмены без стыда и без совести, которые экономят на людях, которые на них же работают. И вдвойне печальнее, когда таким горе-бизнесменом оказывается женщина. Между тем, в Михайловке Волгоградской области одна такая бизнесвумен несколько месяцев не платила зарплату своему бухгалтеру и продавцу. Хотя деньги на фирме, которая занималась продажей канцелярских товаров, были и на эти цели в том числе.

Неизвестно, сколько б длилось это «издевательство», если б не вмешалась прокуратура.

- На основании материалов проверки прокуратуры Кумылженского района Волгоградской области было заведено уголовное дело на директора фирмы по статье «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», - рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

И сразу нашлись деньги для сотрудников. На данный момент перед ними погашена задолженность в полном объеме. А бизнесвумен теперь грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU