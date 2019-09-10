Школы, детсады и больницы Волгограда на 94% готовы к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 16:34 2019-09-10T16:34:38+03:00

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До отопительного сезона осталось чуть больше месяца, поэтому коммунальщики торопятся завершить все работы до холодов. В Волгограде подготовка идет по графику. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на данный момент уже 94% социальных учреждений (658 поликлиник, больниц, детских садов, школ, СУЗов и ВУЗов) готовы к приему теплоносителя. Заканчивают работы по подготовке жилого фонда.

- В Волгограде из 5291 многоэтажек с централизованным отоплением обслуживающие организации подготовили к приему теплоносителя свыше 4400 домов, - отчитываются в администрации Волгограда. -

Параллельно проверяют состояние котельных и тепловых пунктов.

- На сегодняшний день к осенне-зимнему периоду ресурсоснабжающей компанией подготовлено 83 котельных, 245 центральных и местных тепловых пунктов, 1623 километров тепловых сетей, - оперируют цифрами в мэрии.

И обещают, что отопительный сезон начнется в Волгограде вовремя: как только среднесуточная температура воздуха опустится до +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU