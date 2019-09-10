Под Астраханью туристов катали по Волге на опасных катерах
После волгоградской трагедии, когда в столкновении катамарана и баржи погибли 11 человек, в России ужесточили штрафы и проверки в отношении владельцев маломерных судов, а также лодочных станций. После массовых проверок стало понятно: нарушений не счесть. Например, на базе отдыха «Верхнелебяжье» под Астраханью туристов катали по Волге местные владельцы лодок безо всяких лицензий и разрешений. А лодочная станция на базе вообще не соответствует никаким нормам и требованиям.
Как уточняют «КП-Волгоград» в Астраханской транспортной прокуратуре, на базе стоянки не ведется учет судов, владельцев катеров не информируют о метеоусловиях, сигнальные огни по периметру стоянки не установлены, причальные сооружения не оснащены леерными ограждениями.
Сотрудники транспортной прокуратуры возбудили дела об админправонарушениях и через суд требуют устранить выявленные нарушения. Вопрос находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU