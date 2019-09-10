2019-09-10T16:11:39+03:00
Общество

Под Астраханью туристов катали по Волге на опасных катерах

У владельцев маломерных судов даже лицензии нет, а на лодочной станции - масса нарушений
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Южной транспортной прокуратуры.Фото Южной транспортной прокуратуры.
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После волгоградской трагедии, когда в столкновении катамарана и баржи погибли 11 человек, в России ужесточили штрафы и проверки в отношении владельцев маломерных судов, а также лодочных станций. После массовых проверок стало понятно: нарушений не счесть. Например, на базе отдыха «Верхнелебяжье» под Астраханью туристов катали по Волге местные владельцы лодок безо всяких лицензий и разрешений. А лодочная станция на базе вообще не соответствует никаким нормам и требованиям.

Как уточняют «КП-Волгоград» в Астраханской транспортной прокуратуре, на базе стоянки не ведется учет судов, владельцев катеров не информируют о метеоусловиях, сигнальные огни по периметру стоянки не установлены, причальные сооружения не оснащены леерными ограждениями.

Сотрудники транспортной прокуратуры возбудили дела об админправонарушениях и через суд требуют устранить выявленные нарушения. Вопрос находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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