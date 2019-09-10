Прокуратура заблокировала сайты, где продавали фальшивые деньги

СЕГОДНЯ 15:09 2019-09-10T15:09:55+03:00

Фальшивые деньги можно было заказать на дом. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Даже фальшивомонетчики идут в ногу со временем и активно пользуются возможностями интернета. Теперь каждый желающий может купить фальшивую купюру, не выходя из дома. и многие пользуются этой услугой, надеясь на нерасторопность и невнимательность продавцов.

Волгоградская прокуратура решила бороться с этой напастью. Она обратилась в суд с требованием закрыть доступ к 30 сайтам, где продавались ненастоящие деньги: от 100 рублей до пятитысячной купюры.

Судья согласилась с доводами прокурора и дала добро на блокировку сомнительных ресурсов, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

Кстати, с начала года в Волгограде полиция зарегистрировала более 130 случаев распространения фальшивок. Кто-то не замечает в своем кошельке даже купюры банка приколов. Поэтому силовики просят внимательно смотреть, какие деньги ван дают на сдачу или отдают за покупку.

ИСТОЧНИК KP.RU