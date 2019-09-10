2019-09-10T14:54:42+03:00
Происшествия

Волгоградцу грозит 20 лет колонии за килограмм «соли»

Мужчина был региональным курьером в схеме поставок наркотиков в Волгоград
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В России закон жесток по отношению к распространителям наркотиков. Даже за одну «дозу» можно получить немалый срок, а у 30-летнего волгоградца нашли не грамм «синтетики», и даже не 100 граммов, а целый килограмм «соли». Его поймали на вокзале в ноябре 2018-го сотрудники линейного управления.

- При досмотре у мужчины нашли пакет с порошком. Как показала экспертиза, содержимое не что иное, как синтетическое наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой один килограмм. В ходе следствия выяснилось, что этот безработный парень зарабатывал как раз продажей наркотиков. Причем он был региональным курьером по Волгоградской области. Это он привозил в Волгоград мелкооптовые партии «синтетики», фасовал их и распределял по более мелким партиям, - рассказывают «КП-Волгоград» в Волгоградском ЛУ МВД России.

Волгоградца будут судить по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, организованной преступной группой, в особо крупном размере». И грозит ему за это 20 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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