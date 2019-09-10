Волгоградец пытался «выкупить» у полицейского свой арсенал оружия

СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-10T14:33:50+03:00

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Полиция Волгограда нагрянула «в гости» к 26-летнему жителю Советского района Волгограда, которого заподозрили в причастности к краже у одного из соседей. Пришли к нему с обыском и нашли в доме «неожиданный сюрприз» - целый арсенал оружия.

- Полицейские обнаружили в доме у мужчины огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также бейсбольную биту. По данному факту незамедлительно была организована доследственная проверка. «Арсенал», естественно, изъяли, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

На следующий день после этого к сотруднику угрозыска пришел «владелец» оружия и попытался «выкупить» у него свое оружие. За 200 тысяч рублей он предложил стражу порядка не заводить на него уголовное дело и уничтожить изъятый арсенал. Но правоохранитель от денег отказался, и доложил о предложенной взятке начальству.

При попытке передать деньги волгоградца задержали сотрудники УЭБиПК МВД и коллеги из регионального УФСБ. Теперь на мужчину завели уголовное дело уже по другой статье «покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере».

- Подозреваемый уже признал свою вину не только в покушении на дачу взятки, но и в незаконном обороте оружия. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - уточняют в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU