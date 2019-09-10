2019-09-10T14:04:19+03:00
Общество

Волгоградцам предлагают однодневную турпоездку в Саратов на поезде

Железная дорога отвезет туристов на экскурсию туда и обратно
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Поездка на поезде из Волгограда в Саратов займет 4 часа, столько же - обратно.Поездка на поезде из Волгограда в Саратов займет 4 часа, столько же - обратно.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Туры выходного дня - отличное решение для тех, кто любит путешествовать, а отпуск уже пролетел или еще не светит. А с недавних пор такие экскурсии на день организовали и в Приволжской железной дороге. Например, волгоградцы могут на поезде съездить на день в Саратов, погулять там и также по железной дороге вернуться обратно.

- Отправиться в поездку на пригородном поезде из Волгограда в Саратов можно будет 14 сентября. Программа тура подразумевает две экскурсионные программы: посещение Фестиваля исторической реконструкции: «Укек. Один день из жизни средневекового города» и обзорную экскурсию по главным постопримечательностям города на Волге: «Купеческий Саратов», - рассказывают в пресс-службе Привжд.

Со станции Волгоград-1 пригородный поезд отправится 14 августа в 7.00 и прибудет в Саратов в 11.30. В обратный путь туристы отправятся в 17.57 и прибудут в Волгоград в 22.27. В пути следования пригородный поезд совершит одноминутные остановки на станциях Петров Вал (в 9:22 и 20:07) и на Зензеватка (в 8:42 и 20:45).

Для взрослых стоимость экскурсионного тура составит 2620 рублей, для детей – 2220 рублей. В эту сумму входят билеты на пригородный поезд, трансфер на комфортабельном автобусе по Саратову, услуги гида, трехразовое питание.

- Стоимость проезда на пригородном поезде в одну сторону составит 825 рублей, при оформлении билетов туда-обратно – 1320 рублей. Возможность бесплатного проезда предусмотрена для детей до 7 лет и федеральных льготников, - уточняют организаторы.

В связи с тем, что количество мест в поезде ограничено, организация туристических групп и индивидуальных поездок осуществляется по предварительной записи по телефону в Волгограде 8-906-408-70-75 или 8-960-886-53-87.

ИСТОЧНИК KP.RU

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