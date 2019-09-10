Жалоб на грязные мусорки и переполненные контейнеры стало меньше

СЕГОДНЯ 13:50 2019-09-10T13:50:13+03:00

С начала года в «Управление отходами –Волгоград» поступили 90 тысяч обращений

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Начало года отметилось мусорной неразберихой. С началом действия реформы в январе у многих волгоградцев контейнерные площадки напоминали свалку. Телефон регионального оператора «Управление отходами-Волгоград» был горячим от звонков жителей города. За месяц поступало по 20 тысяч обращений. Но коммунальщики справились с проблемой. Пластиковые новые контейнеры появились в большинстве дворов, стабилизировался и график вывоза ТБО. Как следствие - уменьшилось и количество звонков.

Всего с начала года к нам поступило порядка 90 тысяч жалоб. Но их становится все меньше. В июле было 10 тысяч, в августе уже 8 тысяч.

Чаще всего теперь волгоградцев интересует вопросы начисления платы. Операторы оперативно дают консультацию всем обратившимся.

- На данный момент «Управление отходами - Волгоград» продолжает прием обращений на электронную почту info@uo34.ru и по телефону горячей линий 8-800-350-43-48 для физических лиц, телефон для юридических лиц - 8 (8442) 26-82-67. В Волгоградской области на вопросы жителей отвечают в местных отделениях МФЦ, - сообщили «КП-Волгоград» на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU