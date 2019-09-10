2019-09-10T13:01:01+03:00
Общество

Опрос: 45% волгоградцев готовы работать за «серую» зарплату

Но с каждым годом число жителей Волгоградской области, кто хочет «белый» оклад, растет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Чаще всего на зарплаты "в конвертах" соглашается молодежь.Чаще всего на зарплаты "в конвертах" соглашается молодежь.Фото: Анастасия Осипова
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Несмотря на рекламные лозунги на ТВ и бигбордах, понятие «серая» зарплата живет и процветает. Причем число людей, готовых работать за деньги «в конверте», в 1,2 раза больше тех, кто выбирает только «светлую» зарплату. К такому выводу пришло аналитики SuperJob, которые провели опрос среди соискателей работы в разных городах России. И, надо сказать, что Волгоград в этом плане не особо выбивается из общей картины.

Так, в Волгограде 45%опрошенных заявили, что готовы на «черный» или «серый» заработок, особенно, если речь идет о зарплате выше среднего по региону. При этом 37% волгоградцев отметили, что не согласились бы на такое «заманчивое» предложение работодателей. Еще 18% затруднились ответить на этот вопрос.

Но есть интересное наблюдение: по сравнению с данными опроса в 2018 году, все-таки волгоградцы постепенно склоняются к «белым» зарплатам. В прошлому году соотношение согласных и несогласных на «деньги в конвертах» было в Волгограде 47% и 36% соответственно.

Больше всего «согласных» среди молодежи до 24 лет и среди тех, кто получает больше 80 тысяч рублей. Среди жителей крупных городов болльше всего противников «серой» схемы - в Тюмени и Астрахани (по 42%), а также в Набережных Челнах (40%). Чаще всего на зарплату в «конверте» соглашаются в Кирове (52%), Воронеже и Ульяновске (по 51%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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